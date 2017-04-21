В Омске водитель иномарки сбил велосипедиста

Накануне в Омске произошло ДТП на улице Красный Путь. Водитель BMW сбил велосипедиста, "не поделив" с ним дорогу. Пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

Вчера, около 18:00 25-летний водитель BMW ехал по улице Красный Путь. В районе дома № 5 он решил повернуть с второстепенной дороги на главную.

В это же время второстепенную дорогу, ведущую в сторону ОмГПУ, пересекал 28-летний велосипедист. Произошло столкновение. Как пишет "Вечерний Омск", ссылаясь на отдел пропаганды ГИБДД Омской области, после оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.