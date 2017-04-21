В Омске водитель иномарки сбил велосипедиста
Происшествия  •  21 апреля 2017, 11:11, последнее обновление 21 апреля 2017, 11:13  •  печать

В Омске водитель иномарки сбил велосипедиста

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Накануне в Омске произошло ДТП на улице Красный Путь. Водитель BMW сбил велосипедиста, "не поделив" с ним дорогу. Пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение.

Вчера, около 18:00 25-летний водитель BMW ехал по улице Красный Путь. В районе дома № 5 он решил повернуть с второстепенной дороги на главную.

В это же время второстепенную дорогу, ведущую в сторону ОмГПУ, пересекал 28-летний велосипедист. Произошло столкновение. Как пишет "Вечерний Омск", ссылаясь на отдел пропаганды ГИБДД Омской области, после оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.

Теги  •  #велосипедист #ДТП #иномарка

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Комментарии
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Имя Фамилия  •  21 апреля 2017, 12:34

С каких пор улица Красный Путь стала второстепенной?

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Евгений Ронин  •  21 апреля 2017, 11:39

Некоторые водители забывают, что велосипедисты точно такие же участники движения, как автомобили.

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