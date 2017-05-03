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Под Омском "Волга" сбила двухлетнюю девочку
Происшествия  •   3 мая 2017, 11:46, последнее обновление 3 мая 2017, 11:58  •  печать

Под Омском "Волга" сбила двухлетнюю девочку

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В Ростовке водитель автомобиля ГАЗ-31105 сбил девочку. С места ДТП мужчина скрылся.

Вечером 2 мая в посёлке Ростовка водитель автомобиля ГАЗ-31105, двигаясь по дворовой территории дома № 17, сбил девочку 2015 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Мужчина, бросив автомобиль, с места ДТП скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

В результате ДТП ребёнок был госпитализирован с травмами. В отношении водителя возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 12.24 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием". Также нарушитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. В 2015 году 63-летнего мужчину уже лишали права управления автомобилем на 20 месяцев.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Теги  •  #Волга #Ростовка

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  3 мая 2017, 11:55

Отказ от прохождения теста на алкоголь это фактически признание своего пьяного состояния. И чего убегать было?!

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