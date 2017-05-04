Омский браконьер заплатит 200 тысяч рублей за убитого лося

Суд вынес приговор 63-летнему Анатолию Сизову, который признан виновным в незаконной охоте. Браконьеру придется заплатить штраф 60 тыс. руб., а также компенсировать причинённый ущерб в размере 120 тыс. руб.

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 63-летнего Анатолия Сизова. Он признан виновным в незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

Суд установил, что днём 26 октября 2016 года Сизов нарушил правила охоты, приехав без разрешения на территорию Рязанского сельского поселения Муромцевского района около деревни Алексеевка, где застрелил одного лося. Тем самым он причинил крупный ущерб в размере 120 тыс. руб. министерству природных ресурсов Омской области.

Факт браконьерства был установлен 30 октября 2016 года охотинспектором хозяйства "Поречье". В ходе расследования уголовного дела Сизов признал вину в совершении преступления, однако впоследствии отказался от показаний и причинённый ущерб не возместил.

Мировой судья признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. руб. Также суд обязал его компенсировать причинённый ущерб в полном объёме, а охотничье ружьё ТОЗ 54-12 уничтожить.