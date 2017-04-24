В Омске детсад выплатит 10 тысяч рублей матери ребёнка, порезавшего руку на крыльце
Происшествия  •  24 апреля 2017, 16:45, последнее обновление 24 апреля 2017, 17:12  •  печать

В Омске детсад выплатит 10 тысяч рублей матери ребёнка, порезавшего руку на крыльце

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Ленинский районный суд города Омска частично удовлетворил иск женщины, потребовавшей компенсировать моральный вред из-за падения её сына на крыльце детского сада.

Прокуратура Ленинского округа Омска дала положительное заключение по гражданскому делу по иску местной жительницы к БДОУ города Омска "Детский сад № 18". Омичка потребовала взыскать утраченный заработок, а также компенсировать материальный вред ей и её сыну, получившему травму в детском саду.

Суд установил, что 11 августа 2016 года сын омички возвращался с прогулки в детском саду. Мальчик споткнулся о ступеньку крыльца и упал, ударив руку об отколовшуюся плитку крыльца. В результате ребёнок получил резаную рану левой кисти.

Суд решил, что мальчик получил травму по вине дошкольного учреждения, которое не только не обеспечило должный надзор за детьми, но и безопасные условия для их нахождения в детсаде. Ленинский районный суд города Омска частично удовлетворил иск и постановил взыскать с детского сада 9,7 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Теги  •  #детский сад #прокуратура #ребенок #суд

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