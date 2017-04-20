Родители мальчика, сбитого детским поездом, получат в качестве компенсации почти 120 тысяч рублей
Общество  •  20 апреля 2017, 10:20, последнее обновление 20 апреля 2017, 10:21  •  печать

Родители мальчика, сбитого детским поездом, получат в качестве компенсации почти 120 тысяч рублей

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Родители ребёнка, которого в торговом комплексе "Континент" сбил детский поезд, в качестве компенсации просили полмиллиона рублей, ведь здоровью мальчика был причинён вред. Но суд снизил сумму, обязав владельца поезда выплатить 116 тыс. руб.

По сообщению областной прокуратуры, вступило в силу решение Кировского районного суда, обязавшего омского предпринимателя - владельца детского развлекательного поезда выплатить компенсацию морального вреда в размере 116 тыс. руб.

В суд обратилась мама мальчика, которого у ТК "Континент" сбил поезд. Ребёнок ехал на велосипеде по парковочной площадке комплекса, в это время на него наехал детский развлекательный поезд. По заключению эксперта, здоровью пострадавшего причинён вред средней тяжести. Мама первоначально просила взыскать с предпринимателя 500 тыс. руб. Но суд снизил сумму компенсации до 116 тыс. руб. Водитель транспортного средства обязан выплатить две тысячи рублей. Он также привлечён к ответственности за нарушение ПДД.

Теги  •  #ДТП #поезд #прокуратура

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