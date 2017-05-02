В Омске братья-наркоторговцы отправились в колонию на 13 лет

В Омске суд отправил в тюрьму двух братьев за торговлю героином. Подсудимые продавали запрещённое вещество через интернет.

Первомайский районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух братьев 32-летнего Дмитрия и 29-летнего Валерия Кузнецовых. Они признаны виновными в совершении пяти преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков в крупном размере, и двух попыток сбыта. Также Дмитрий Кузнецов признан виновным в незаконном хранении запрещённых веществ.

Суд установил, что в период с июля 2013 года по сентябрь 2015 года подозреваемые вместе с ещё одним злоумышленником неоднократно сбывали наркотики через интернет. Ещё дважды они пытались продать героин общей массой около 70 граммов. Свою вину в совершении преступлений они не признали.

По ходатайству следственных органов и прокуратуры суд наложил арест на дорогой автомобиль и изъятые более 1,5 млн рублей. Первомайский районный суд Омска назначил Дмитрию Кузнецову наказание в виде 13 с половиной лет колонии строгого режима, а его брату - 13 лет лишения свободы. Также каждому из них придётся заплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Суд постановил сохранить наложенный во время следствия арест, а также постановил конфисковать 27 тыс. руб., полученных в ходе сбыта наркотиков, в доход государства. Приговор в законную силу ещё не вступил.