В Омске будут судить омича, убившего 21-летнего прохожего
Происшествия  •  26 апреля 2017, 17:45  •  печать

В Омске будут судить омича, убившего 21-летнего прохожего

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В Омске задержали водителя бульдозера, который убил 21-летнего прохожего после вопроса: "Что смотришь?". Уголовное дело передано в суд.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 59-летнего машиниста бульдозера, который обвиняется в убийстве 21-летнего прохожего. По версии следствия, в декабре 2015 года ночью на улице Краснознамённой обвиняемый возвращался домой со стройки, на которой он работал.

В это время он увидел идущую по улицу компанию молодых людей. Предполагая, что возможен конфликт, омич спрятался за припаркованной "Газелью", однако один из парней всё равно его окликнул, спросив: "Что смотришь?" и ударил его.

После этого обвиняемый в ответ ударил ножом в сердце 21-летнего прохожего, от которого тот скончался на месте, а омич скрылся с места происшествия. Почти 8 месяцев дело оставалось нераскрытым.

Хоть подозреваемый и отрицал свою вину, следователи во время обыска нашли на лоджии его квартиры нож, который оказался орудием убийства. Также очевидцы опознали подозреваемого по походке и одежде. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

Теги  •  #прохожий #следственный комитет #убийство

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