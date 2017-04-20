В Омске возбудили дело из-за попытки убийства с использованием гранаты

Инцидент произошёл вчера, 19 апреля, на улице Рокоссовского. Мужчина, приехавший из другого города в гости к родителям, припарковал свой Misubishi Lancer во дворе дома. Через какое-то время он вышел к машине и обнаружил провод, примотанный к переднему левому колесу авто. Заглянув под крыло, он увидел, что кабельное изделие закреплено за чеку гранаты, которую неизвестные разместили между витками пружины передней стойки.

На место происшествия были немедленно вызваны сотрудники спецслужб, которые обезвредили опасный предмет. Впоследствии эксперты установили, что изъятая с места происшествия граната была боевой.

По факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывных устройств возбудили уголовное дело. Сейчас сотрудники СУ СК России по Омской области проводят необходимые следственные мероприятия.

- В настоящее время следователями допрашиваются свидетели, совместно с сотрудниками полиции устанавливается круг общения мужчины и лица, причастные к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в пресс-службе омского СУ СК.