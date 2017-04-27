Житель Омской области отработает 300 часов дворником за хранение наркотиков

32-летний Сергей Дейна признан виновным в незаконном хранении гашиша. Его приговорили к обязательным работам.

Шербакульский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего Сергея Дейны. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере.

Суд установил, что вечером 25 января 2017 года омич был задержан сотрудникам ОМВД России по Шербакульскому району. В нагрудном кармане его одежды было обнаружено около 3 граммов гашиша.

Свою вину в совершении преступления Сергей Дейна признал в полном объёме. Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.