Житель Омской области отработает 300 часов дворником за хранение наркотиков
Происшествия  •  27 апреля 2017, 16:00, последнее обновление 27 апреля 2017, 16:00  •  печать

Житель Омской области отработает 300 часов дворником за хранение наркотиков

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32-летний Сергей Дейна признан виновным в незаконном хранении гашиша. Его приговорили к обязательным работам.

Шербакульский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего Сергея Дейны. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере.

Суд установил, что вечером 25 января 2017 года омич был задержан сотрудникам ОМВД России по Шербакульскому району. В нагрудном кармане его одежды было обнаружено около 3 граммов гашиша.

Свою вину в совершении преступления Сергей Дейна признал в полном объёме. Суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Теги  •  #наркотики #незаконное хранение #обязательные работы #суд

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Комментарии
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Анна Мишина  •  27 апреля 2017, 17:38

Вот это действительно адекватное наказание. В следующий раз товарищ задумается.

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