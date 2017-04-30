В Омске задержали грабителя с большими ладонями

Преступник освободился из тюрьмы в сентябре прошлого года, но продолжил криминальный образ жизни.

Накануне на улице 3-я Станционная у омича украли мобильный телефон с портативной батареей, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Неизвестный толкнул жертву в спину и зажал ей рот большой ладонью. Сотрудникам полиции в качестве примет потерпевший также назвал высокий рост, широкую спину и крепкое телосложение нападавшего.

По указанным приметам был задержан ранее судимый житель посёлка Морозовка 1996 года рождения. Он освободился из мест лишения свободы в сентябре прошлого года. На очной ставке пострадавший опознал задержанного и украденное имущество. За кражу телефона подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.