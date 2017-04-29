В Омской области работникам сельхозпредприятия два с половиной года не платили зарплату
Экономика  •  29 апреля 2017, 15:12, последнее обновление 29 апреля 2017, 15:18  •  печать

В Омской области работникам сельхозпредприятия два с половиной года не платили зарплату

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Свыше трёх миллионов рублей руководство ОАО "Ушаковское" задолжало своим работникам. Сотрудники предприятия с января 2014 года не получали зарплату. Возбуждено уголовное дело.

По сообщению Следственного комитета РФ по Омской области, по материалам, представленным органами прокуратуры, возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО "Ушаковское" Муромцевского района.

По версии следствия, должностные лица предприятия с января 2014 по ноябрь 2016 года не выплачивали заработную плату 47 сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила три миллиона рублей. Следователю руководитель организации пояснил, что имевшиеся денежные средства он, в ущерб интересов рабочих, расходовал на погашение кредитов и ремонт техники.

Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, конкретных виновных лиц и погашение задолженности по заработной плате потерпевшим.

По данным ЕГРЮЛ, ОАО "Ушаковское" находится в стадии ликвидации. Конкурсным управляющим назначен Владимир Атрощенко. Основной вид деятельности акционерного общества – выращивание зерновых культур.

Теги  •  #зарплата #следственный комитет #уголовное дело

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