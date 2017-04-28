Омичке грозит два года тюрьмы за упавший в лужу мобильный телефон
Происшествия  •  28 апреля 2017, 15:55, последнее обновление 28 апреля 2017, 16:01  •  печать

Омичке грозит два года тюрьмы за упавший в лужу мобильный телефон

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В Омске 20-летняя девушка уронила в лужу сотовый телефон, после чего пришла в полицию и сообщила, что гаджет украли. Теперь ей грозит до двух лет тюрьмы.

В полицию обратилась 20-летняя жительница Кировского округа, которая  рассказала, что у неё похитили телефон стоимостью 18 тыс. руб. Девушка назвала место происшествия, описала приметы напавшего мужчины и марку телефона.

Полицейские провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления личности злоумышленника. Опросив жителей более десяти домой на улице 22-го Декабря и сопоставив всю полученную информацию, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что омичка пришла в полицию с ложным доносом.

Запутавшись в своих показаниях, девушка призналась, что преступление выдумала. Оказалось, что телефон, который якобы у неё похитили, она уронила в лужу, поэтому гаджет сломался. Девушка захотела получить страховую выплату, которая ей положена в случае хищения имущества. Она собиралась предоставить подтверждение о возбуждении уголовного дела.

Изъятый телефон приобщён в качестве доказательства к материалам уголовного дела. Теперь девушке грозит до двух лет тюрьмы за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Теги  •  #ложный донос #мобильный телефон #полиция #хищение

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