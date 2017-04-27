Омский наркоман, захвативший в заложницы девочку, отправится под суд

41-летнему Евгению Завагину, взявшему в заложницы 13-летнюю школьницу ради порции героина, грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. Уголовное дело готовится для передачи в суд.

Следственный комитет РФ по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 41-летнего Евгения Завагина. Он обвиняется по части первой ст. 139 УК РФ, а также по пунктам "в", "г", "д", "ж", "з" части второй ст. 206 УК РФ.

По данным следствия, ранее четыре раза судимый за кражи мужчина освободился из тюрьмы условно-досрочно в октябре 2011 года, после чего вёл асоциальный образ жизни, злоупотребляя наркотиками и алкоголем. 31 января 2017 года Завагин поссорился с сожительницей и уехал из села Розовка в Омск, где вечером заселился в гостиницу, расположенную на улице 11-я Северная. Утром следующего дня он выпил пива и принял наркотик, от которого у него начались галлюцинации. После чего Завагин попытался скрыться от якобы преследовавших его мужчин, которые хотели его убить, поэтому выбрался около 10:00 через форточку гостиничного номера в одних плавках.

Выпрыгнув со второго этажа на улицу, он забежал в первый попавшийся частный дом, дверь которого оказалась открыта. В доме Завагин взял на кухне нож и стал угрожать 13-летней девочке и её 78-летней бабушке, а затем заставил школьницу позвонить в полицию: мужчина сообщил, что он взял девочку в заложники и потребовал привезти ему героин в качестве выкупа.

После чего стал удерживать девочку, угрожая ей убийством и удерживая нож около горла, спины и живота ребёнка. Согласно заключениям экспертов, школьнице была нанесена резаная рана спины и множественные царапины на шее и передней брюшной стенке. Сотрудники Следственного управления и управлений УМВД и Росгвардии после переговоров задержали опасного мужчину, а девочке оказали психологическую помощь.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли улики и провели обыск в гостинице, где обнаружили бутылку из-под алкоголя и использованный шприц. Также были изъяты видеозаписи с камер наблюдения. Проведённые экспертизы подтвердили, что в момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса о передачи дела в суд. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.