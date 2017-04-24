В Омске мошенница обманом выманила у пенсионерки 105 тысяч рублей

Мошенница под предлогом покупки дачи обманом уговорила пенсионерку перевести на счета сотовых телефонов 105 тысяч рублей.

В полицию обратилась 63-летняя жительница Кировского округа с заявлением о краже денежных средств. Пенсионерка рассказала, что накануне разместила объявление о продаже дачи на одном из интернет-сайтов. Через несколько часов ей позвонила девушка и предложила внести предоплату 50 тыс. рублей, сославшись на отсутствие всей необходимой сумму.

Мошенница предупредила, что для того, чтобы деньги пришли на счет, необходимо подтвердить операцию через банкомат, оставаясь на постоянной связи с ней. Полицейские установили, что потерпевшая 21 раз подтвердила перевод собственных денег на номера сотовых телефонов. Общая сумма ущерба составила 105 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время оперативники выясняют все обстоятельства преступления, и устанавливают личности подозреваемых.