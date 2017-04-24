Появилось видео горевших иномарок на улице Дианова
Происшествия  •  24 апреля 2017, 10:46, последнее обновление 24 апреля 2017, 11:30  •  печать

Появилось видео горевших иномарок на улице Дианова

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Накануне в Омске горели автомобили Porsche Cayenne, Skoda Octavia и Chevrolet Aveo. Возгорание тушили два пожарных автомобиля и семь человек личного состава.

Вчера, 23 апреля, в 03:07 в дежурную часть МЧС поступила информация о пожаре в Кировском округе. На место происшествия выехали два пожарных автомобиля и семь человек личного состава.

На момент прибытия пожарных горел автомобиль Porsche Cayenne . В течение 19 минут спасатели тушили иномарку, которая была припаркована у дома на улице Дианова. К счастью, никто не пострадал.

 

В результате пожара Porsche Cayenne сгорел полностью, у Skoda Octavia повреждено лакокрасочное покрытие левого заднего крыла и бампера, а у Chevrolet Aveo - лакокрасочное покрытие задних крыльев, бампера, багажника, а также частично повреждена обшивка салона.

Теги  •  #видео #иномарка #МЧС #пожар #фото

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Комментарии
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Елена Головина  •  24 апреля 2017, 11:00

Явный поджог машин, интересно есть где-то вблизи камеры на домах, чтобы увидеть поджигателя и наказать его, ведь сумма ущерба очень большая для владельцев.

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