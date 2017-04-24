Появилось видео горевших иномарок на улице Дианова

Накануне в Омске горели автомобили Porsche Cayenne, Skoda Octavia и Chevrolet Aveo. Возгорание тушили два пожарных автомобиля и семь человек личного состава.

Вчера, 23 апреля, в 03:07 в дежурную часть МЧС поступила информация о пожаре в Кировском округе. На место происшествия выехали два пожарных автомобиля и семь человек личного состава.

На момент прибытия пожарных горел автомобиль Porsche Cayenne . В течение 19 минут спасатели тушили иномарку, которая была припаркована у дома на улице Дианова. К счастью, никто не пострадал.

В результате пожара Porsche Cayenne сгорел полностью, у Skoda Octavia повреждено лакокрасочное покрытие левого заднего крыла и бампера, а у Chevrolet Aveo - лакокрасочное покрытие задних крыльев, бампера, багажника, а также частично повреждена обшивка салона.