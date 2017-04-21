В Омске судимая 10 раз рецидивистка украла косметику у артистки
Происшествия  •  21 апреля 2017, 17:50  •  печать

В Омске судимая 10 раз рецидивистка украла косметику у артистки

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Судимая 10 раз омичка проникла в детское развлекательное учреждение, где украла кейс с косметикой и украшениями у московской артистки. Возбуждено уголовное дело.

В полицию позвонила администратор детского развлекательного учреждения, которая сообщила о пропаже косметического кейса и бижутерии. Выяснилось, что имущество принадлежало артистке московской труппы, приехавшей в город на гастроли, и было похищено из гримерки. Ущерб составил 14 400 рублей.

Свидетели помогли полицейским составить словесный портрет злоумышленницы, которая якобы бесцельно заглядывала в разные кабинеты. По описанию внешности сотрудники уголовного розыска проверили ранее судимую жительницу Ленинского округа. В её квартире и был найден похищенный чемодан.

20-летняя подозреваемая была ранее судима 10 раз за кражи, угон, мошенничество и грабежи. Из тюрьмы она вышла в сентябре 2016 года. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящее время подозреваемую проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Теги  •  #косметика #кража #уголовное дело

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