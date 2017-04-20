Омичи украли у посетителя кафе сумку с деньгами и потратили их за сутки
Происшествия  •  20 апреля 2017, 13:25, последнее обновление 20 апреля 2017, 13:27  •  печать

Омичи украли у посетителя кафе сумку с деньгами и потратили их за сутки

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Двое омичей украли сумку со 110 тыс. руб. у посетителя кафе. 34-летний мужчина оставил её за столом, а когда вернулся, не нашёл на месте.

В полицию пришёл 34-летний омич, который рассказал, что у него украли деньги в одном из кафе на улице Дианова. Оперативники выяснили, что у потерпевшего похитили сумку, в которой находились документы и 110 тыс. руб. Оказалось, что он оставил свои вещи после обеда возле столика, и вспомнил про них уже в машине. Когда омич вернулся за ними, то уже не обнаружил их на месте.

Сотрудники уголовного розыска опросили работников заведения и возможных свидетелей, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. Стало известно, что сумку забрали двое посетителей кафе, которые сидели за соседним столиком. В кратчайшие сроки были установлены личности злоумышленников: ими оказались 28-летние жители Кировского округа.

Всю похищенную сумму они успели потратить за сутки. По словам потерпевшего, накопленные деньги он планировал потратить на покупку автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Теги  •  #видео #деньги #кафе #кража #уголовное дело

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Комментарии
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Влад Никитин  •  20 апреля 2017, 21:17

Не представляю, как можно забыть сумку с такой суммой денег. Такая беспечность до добра не доводит.

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