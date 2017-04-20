Омичи украли у посетителя кафе сумку с деньгами и потратили их за сутки

В полицию пришёл 34-летний омич, который рассказал, что у него украли деньги в одном из кафе на улице Дианова. Оперативники выяснили, что у потерпевшего похитили сумку, в которой находились документы и 110 тыс. руб. Оказалось, что он оставил свои вещи после обеда возле столика, и вспомнил про них уже в машине. Когда омич вернулся за ними, то уже не обнаружил их на месте.
Сотрудники уголовного розыска опросили работников заведения и возможных свидетелей, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. Стало известно, что сумку забрали двое посетителей кафе, которые сидели за соседним столиком. В кратчайшие сроки были установлены личности злоумышленников: ими оказались 28-летние жители Кировского округа.
Всю похищенную сумму они успели потратить за сутки. По словам потерпевшего, накопленные деньги он планировал потратить на покупку автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Не представляю, как можно забыть сумку с такой суммой денег. Такая беспечность до добра не доводит.