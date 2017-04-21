Полицейские задержали омича за продажу незаконного ПО
Происшествия  •  21 апреля 2017, 10:53  •  печать

Полицейские задержали омича за продажу незаконного ПО

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В Омске поймали мужчину, который устанавливал клиентам "пиратскую" программу по 3d-моделированию за 450 рублей. Возбуждено уголовное дело за нарушение авторских прав.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Омску обнаружили факт продажи контрафактного программного обеспечения. Полицейские получили информацию, что один из жителей Советского округа предлагает установить программу для автоматизированного проектирования и 3d-моделирования за 450 рублей.

Как пишет пресс-служба УМВД России по Омской области, они задержали 31-летнего омича сразу после того, как он получил деньги за установку незаконной копии программы на ноутбук покупателя. По информации программно-технического исследования, подозреваемый скачал "пиратскую" версию с интернета.

Правообладатель заявил сумму ущерба более 1,1 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение авторских и смежных прав. Омичу грозит до 6 лет тюрьмы.

Теги  •  #ноутбук #пиратство #полиция #следственный комитет

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