Для омчей рассчитали стоимость новогоднего стола

Чуть более пяти тысяч горожанам придется отдать за традиционные салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой", а также закуску, алкоголь и фрукты.

В преддверии Нового года Росстат подсчитал, сколько будет стоить для жителей России праздничный стол. Его стоимость была рассчитана на основе единых норм продовольственных товаров, входящих в состав новогоднего стола, и статистики о средних потребительских ценах на них.

В сравнении с прошлым годом цены на новогодние продукты в Омской области выросли на 255 руб. (почти 5%), хотя регион оказался на 75 месте по дороговизне праздничного стола. Так, омичам придется заплатить за угощение 5 273 руб. В его состав войдут традиционные салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой", овощи и фрукты, мясо и копчености, а также рыба, икра, алкоголь и сладости.

При этом некоторые продукты стали стоить дешевле по сравнению с 2016 годом. Согласно статистике, россияне отдадут меньше за курицу, отечественный коньяк, лимоны, апельсины и салат "Сельдь под шубой".