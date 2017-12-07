Для омчей рассчитали стоимость новогоднего стола
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 22:23, последнее обновление 7 декабря 2017, 23:04  •  печать

Для омчей рассчитали стоимость новогоднего стола

Автор:

Чуть более пяти тысяч горожанам придется отдать за традиционные салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой", а также закуску, алкоголь и фрукты.

В преддверии Нового года Росстат подсчитал, сколько будет стоить для жителей России праздничный стол. Его стоимость была рассчитана на основе единых норм продовольственных товаров, входящих в состав новогоднего стола, и статистики о средних потребительских ценах на них.

В сравнении с прошлым годом цены на новогодние продукты в Омской области выросли на 255 руб. (почти 5%), хотя регион оказался на 75 месте по дороговизне праздничного стола. Так, омичам придется заплатить за угощение 5 273 руб. В его состав войдут традиционные салаты "Оливье" и "Сельдь под шубой", овощи и фрукты, мясо и копчености, а также рыба, икра, алкоголь и сладости.  

При этом некоторые продукты стали стоить дешевле по сравнению с 2016 годом. Согласно статистике, россияне отдадут меньше за курицу, отечественный коньяк, лимоны, апельсины и салат "Сельдь под шубой".

Теги  •  #новый год #продукты #Росстат #статистика

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Инспекторы "обложили данью" водителей на посту ДПС в Омской области  •  сегодня, 21:10
Сотрудники омского морга брали взятки за работу с умершими  •  сегодня, 19:53
Бывший чиновник Минспорта больше двух лет снимал деньги с карт спортсменов  •  сегодня, 19:00
680 тонн снега и 550 кубометров льда потратят на создание омских ледовых городков  •  сегодня, 18:17  •  
12 омских школьников попали в список лучших учащихся страны  •  сегодня, 18:04  •   1
В Омске проведут экспертизу после взрыва телефона 11-летней школьницы  •  сегодня, 17:20  •   3
Еще новости