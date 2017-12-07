В Омской области добывать полезные ископаемые стало затратнее
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 09:00, последнее обновление 7 декабря 2017, 10:12  •  печать

В Омской области добывать полезные ископаемые стало затратнее

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Налог на эту деятельность вырос, а количество компаний, занимающихся добычей, уменьшилось.

Омские налоговики сообщили, что сумма поступившего в бюджет налога на добычу полезных ископаемых заметно увеличился. В 2017 году он вырос на 12 %. В УФНС региона считают, что это связано с увеличением ставки налога и подросшей ценой на нефть. В регионе такой налог платят 26 организаций, их количество, по сравнению с 2016 годом, уменьшилось. Однако успешно работают компании по добыче минеральной воды.

Налоговая база по таким плательщикам выросла на 3 %. Более 70 % минеральной воды добыто санаториями и направлено на оздоровление населения, - отметили в пресс-службе УФНС России по Омской области.

Всего за 10 месяцев 2017 года в консолидированный бюджет Российской Федерации омские налогоплательщики внесли 150,2 млрд рублей.

Теги  •  #налоги #нефть #полезные ископаемые

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