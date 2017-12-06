Директора омской монтажной фирмы могут лишить квартиры из-за долгов по зарплате

Руководитель компании "Сибгазстройдеталь" Виталий Дружинин несколько месяцев не платил зарплату 17 сотрудникам. Теперь с него хотят принудительно взыскать 420 тыс. руб. долга.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении учредителя и генерального директора ООО СМУ "Сибгазстройдеталь" Виталия Дружинина. Он обвиняется в невыплате зарплаты сотрудникам более двух месяцев.

По данным следствия, 69-летний Дружинин, занимающийся работами по прокладке газовых труб к жилым домам, с мая по сентябрь 2016 года не выплачивал зарплату 17 сотрудникам. За это время задолженность перед ними составила 420 тыс. руб., хотя в это же время директор фирмы потратил 700 тыс. руб. на закупку инвентаря.

Во время следствия обвиняемый признал вину. Следствие наложило арест на его квартиру, оцененную в 3,5 млн руб. Сейчас расследование окончено, уголовное дело направлено в суд.