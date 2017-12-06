Иртышскому пароходству в Омске открыли кредитную линию на 140 миллионов рублей

Сумма сделки между "Альфа-Банком" и Иртышским речным пароходством составляет 141,1 млн руб. Срок действия кредитной линии истекает 22 июня 2020 года. Цель кредитования не указывается.

Кредиты в течение срока действия кредитной линии предоставляются на срок не более девяти месяцев, процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях, но не более 16 % годовых, - приводят "Сибновости" данные пароходства.

Напомним, в 2016 году флот пароходства перевез 752,1 тыс. тонн грузов. Чистая прибыль компании составила 115,7 млн руб.