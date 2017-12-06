Иртышскому пароходству в Омске открыли кредитную линию на 140 миллионов рублей
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  6 декабря 2017, 16:44, последнее обновление 6 декабря 2017, 17:51  •  печать

Иртышскому пароходству в Омске открыли кредитную линию на 140 миллионов рублей

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"Альфа-Банк" открывает предприятию возобновляемую кредитную линию.

Сумма сделки между "Альфа-Банком" и Иртышским речным пароходством составляет 141,1 млн руб. Срок действия кредитной линии истекает 22 июня 2020 года. Цель кредитования не указывается.

Кредиты в течение срока действия кредитной линии предоставляются на срок не более девяти месяцев, процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях, но не более 16 % годовых, - приводят "Сибновости" данные пароходства.

Напомним, в 2016 году флот пароходства перевез 752,1 тыс. тонн грузов. Чистая прибыль компании составила 115,7 млн руб.

Теги  •  #Альфа-Банк #Иртышское пароходство #кредит

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