В Омске вводят щадящую рассрочку для арендаторов земли

Сегодня, 6 декабря, на пленарном заседании городского парламента приняли резонансное решение. Народные избранники внесли в 508-е постановление изменения, которое улучшит инвестклимат в Омске. Оно сгладит последствия реализации 108-го постановления регионального правительства. Напомним, в городе тысячи предприятий, арендующих городскую землю, неожиданно стали должниками - им увеличили сумму аренды, и департамент имущества выставил долг сразу за полтора-два года. Для многих сумма оказалась неподъемной, предприятия оказались перед угрозой банкротства или закрытия, начались сокращения омичей.

Депутаты горсовета взяли ситуацию под контроль и предложили действенное решение, как помочь омским производственникам. После обсуждений, которые длились больше полугода, они приняли решение по щадящей рассрочке.

Я предложил дать мэрии в руки некий инструмент, благодаря которому она сможет сохранить те предприятия, которые находятся в городе. В Омске сотни компаний не по своей вине стали должниками. Мы с коллегами и правовым управлением разработали формулу, по которой будет рассчитываться рассрочка для них, и приняли окончательное решение. Срок для каждого предприятия будет индивидуальный. Сумма ежемесячного платежа в счет основного долга будет равна сумме арендной платы за землю в апреле 2015 года, умноженной на два. Берем весь долг, делим на эту сумму и получаем количество месяцев, за которые должник должен рассчитаться, - пояснил депутат Сергей Дроздов.

До этого, напомним, рассрочку планировали предоставлять только на четыре года. Но для кого-то это много, а для тех, кому аренду повысили сильно - от 10 до 200 раз - мало.

- Время рассрочки будет индивидуальным для каждого. Кто-то готов сразу оплатить задолженность - ведь с ней нельзя взять кредит в банке или получить разрешение на реконструкцию, ввести объект в эксплуатацию. А есть, например, застройщик в Амуре, у которого долг под 200 миллионов. А как сегодня квартиры продаются, все знают. С чего ему одномоментно такой долг оплачивать, на Ленина на балалайке играть и в шапочку собирать? - привел яркий пример Дроздов.

Предполагается, что срок рассрочки и размер ежемесячного платежа должны будут закрепить в допсоглашениях, которые депимущества заключит с арендаторами городской земли.

Поправки депутатов доработаны, чтобы не пострадал бюджет Омска. Главная задача этого решения - помочь малому и среднему бизнесу, - подытожил спикер горсовета Владимир Корбут.

В итоге 6 декабря депутаты после многочисленных обсуждений приняли окончательное решение по рассрочке.