Депутаты в Омске будут встречаться с омичами и определять и. о. мэра по-новому

1 декабря в городском парламенте собрались депутаты, жители, представители прокуратуры, мэрии Омска, надзорных органов. Они обсудили изменения в Устав, в частности, новый порядок встреч депутатов с омичами и возможность для заместителей мэра исполнять обязанности градоначальника при его досрочной отставке.

Старший помощник прокурора Омска Ольга Арефьева выступила первой. Она пояснила, что изменения в Устав вносятся, чтобы привести его в соответствие с федеральным законодательством. Речь пошла о встречах депутатов с избирателями. Народные избранники постоянно общаются с омичами, помогают решать наболевшие проблемы. Но в муниципальных актах это не было прописано. Теперь в Уставе пропишут возможность депутатов встречаться с жителями в специально отведенных местах, в том числе во дворах жилых домов. Об этом им не потребуется уведомлять власти. А при проведении публичных встреч народные избранники будут ориентироваться на законодательство о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Детали пояснил руководитель правового управления горсовета Денис Голушков.

Вице-мэр Омска Андрей Подгорбунских рассказал о другом изменении в Устав, где шла речь об инаугурации мэра. В Уставе было написано, что мэр "назначается", хотя на самом деле он избирается депутатами. Кроме того, в Уставе было определено, что обязанности мэра при досрочном прекращении полномочий исполняет его первый заместитель. Новая норма позволит сделать так, что обязанности градоначальника сможет исполнять не только его первый зам, а любой из заместителей. Но депутаты нацелены утверждать кандидатуру исполняющего обязанности.

Спикер горсовета Владимир Корбут привел в пример нынешнюю ситуацию, когда обязанности мэра Омска вынужден исполнять Сергей Фролов вместо того, чтобы уже работать зампредом правительства Омской области. Сегодняшнее законодательство не позволяет его никем заменить.

Оригинальными стали выступления некоторых омичей. Анатолий Степанов с радостью отметил, что "теперь Омском станет впервые править женщина - Оксана первая!". Еще он предложил объединить разные департаменты мэрии: например, экономики с транспортом.

Омич Константин Исупов заинтересовался перечнем дворовых территорий, где возможны встречи депутатов с избирателями. Он посчитал такие встречи потребностью граждан, которую народные избранники должны иметь возможность удовлетворить. Омич пошел дальше.

- Омичи вправе встречаться с депутатами, но и депутат вправе записывать к избирателю на личный прием, - добавил Исупов.

А менять Устав Омска мужчина предложил на референдуме.

Депутат Алексей Ложкин пояснил, что в Уставе не прописан порядок выборов мэра Омска. Это стоит определить, причем, как считает Ложкин, выбирать мэра нужно тайным голосованием. Напомним, 22 ноября Оксану Фадину выбрали открытым голосованием, ее единогласно поддержали все присутствующие на заседании депутаты, в том числе и сам Ложкин.

Депутат Ринат Карымов, который вел слушания, пояснил, что выступили все желающие. Заключение по результатам публичных слушаниях подготовит рабочая группа, а потом рассмотрят депутаты горсовета.