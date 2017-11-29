Омичам осталось два дня на уплату налогов

Омичи, у которых в собственности числятся земельные участки, дачи, дома, квартиры, гаражи, автомобили, мотоциклы, мотороллеры, яхты и другое имущество, обязаны оплатить соответствующий налог до 1 декабря. Всем налогоплательщикам уже должны были прийти письма с уведомлениями и квитанциями для оплаты. Если по какой-либо причине письмо не дошло или было утеряно, оплату нужно осуществить через личный кабинет налогоплательщика, зарегистрировать который можно, посетив любое отделение налоговой службы, где гражданам также уточнят сумму налога и распечатают квитанцию на оплату.

В налоговых органах Омской области зарегистрировано более миллиона плательщиков, которым было разослано 1 000 362 уведомления. Сумма налога на имущество за 2016 год, которая начислена омичам, едва не достигла двух миллиардов рублей - 1 млрд 960 млн. Пока, по самым оптимистичным расчетам налоговиков, омичи заплатили налогов на 1 млрд 200 тыс. руб.

Льгота на оплату налога сохранена для 15 основных категорий граждан только на один объект налогообложения, - пояснила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС Росси по Омской области Татьяна Максименко, - если у пенсионера, например, имеется две квартиры, то налог он заплатит за ту, на которую начислена наименьшая сумма. Такой льготой уже воспользовались 258 тысяч омичей.

Не стоит пугаться, если в письме с платежным документом отправителем значится налоговый орган из Красноярска. Расчет налога жителям нашего региона производится в Омской области, на конверте же указывается адрес того налогового органа, который производил распечатку писем и квитанций и осуществлял их рассылку. Гражданам не оплатившим вовремя начисленные налоги, будут начисляться пени.

- Кстати, гражданам, у которым сумма налога за 2016 год составила менее ста рублей, письма от налоговой службы не пришли. Эта сумма будет прибавлена к сумме налога в следующем году, и плательщик оплатит налог сразу за два года. Штрафных санкций за несвоевременный платеж в этом случае не будет, - отметила Татьяна Максименко.

