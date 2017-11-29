В этом году жители Омской области заплатят налоги по-новому

Налог на недвижимость теперь исчисляется исходя из кадастровой стоимости, которая приближена к реальной рыночной.

Теперь при исчислении налога на имущество россиян учитывается кадастровая стоимость, которую определяет Росреестр. При этом на ряд объектов сумма налога подрастет. Чтобы не раздражать граждан выросшими суммами платежей, налог за 2016 год рассчитан с применением понижающего коэффициента 0,2.

Понижающий коэффициент будет применяться до 2020 года, чтобы уменьшить налоговую нагрузку и социальную напряженность, - пояснила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС Росси по Омской области Татьяна Максименко. - При этом существует система необлагаемых налогом вычетов из кадастровой стоимости, это 20 квадратных метров по квартирам и 50 квадратных метров по жилому дому.

То есть, если площадь квартиры составляет 28 квадратных метров, то налог собственник заплатит лишь за восемь. В случае с частными домами размер квадратуры, необлагаемой налогом, достигает 50 метров. Например, если площадь дома 49 квадратных метров, налог на него не будет начислен вообще.

- Если гражданин не согласен с начисленной кадастровой стоимостью, он может оспорить ее в судебном порядке, - отметила начальник отдела определения кадастровой стоимости недвижимости Юлия Захарова.

Большинство возмущенных обращений поступает от владельцев гаражей, так как сумма налога на эти объекты недвижимости выросла в несколько раз.

Напомним, 1 декабря истекает срок оплаты налога на имущество: земельные участки, дачи, дома, квартиры, гаражи, автомобили, мотоциклы, мотороллеры, яхты и другое.