Омское Минимущества девять лет не ставило природные заказники на кадастровый учет

Региональное Минимущества не определило границы девяти природных заказников и не поставило их на кадастровый учет. Неучтенными оказались семь природных заказников и два памятника природы.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в деятельности регионального министерства имущественных отношений. Проверка показала, что Минимущества не внесло сведения о семи природных заказниках (Баировский, Степной, Пойма Любинская, Амринская балка, Высокий Увал, Приграничный и Озеро Линево) и двух памятниках природы (Дендропарк имени П. С. Комиссарова и Берег Черского) и их границах в единый государственный реестр недвижимости.

По информации региональной прокуратуры, постановка на учет происходит через полгода после принятия аналогичного решения. Однако омское Минимущества не сделало этого, хотя решения о природных заказниках принимались с 2008 по 2015 год.

Центральный районный суд Омска обязал региональное министерство имущественных отношений в течение 16 месяцев установить границы земель и поставить их на учет. Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.