Омское Минимущества девять лет не ставило природные заказники на кадастровый учет
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 10:44, последнее обновление 4 декабря 2017, 11:28  •  печать

Омское Минимущества девять лет не ставило природные заказники на кадастровый учет

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Региональное Минимущества не определило границы девяти природных заказников и не поставило их на кадастровый учет. Неучтенными оказались семь природных заказников и два памятника природы.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в деятельности регионального министерства имущественных отношений. Проверка показала, что Минимущества не внесло сведения о семи природных заказниках (Баировский, Степной, Пойма Любинская, Амринская балка, Высокий Увал, Приграничный и Озеро Линево) и двух памятниках природы (Дендропарк имени П. С. Комиссарова и Берег Черского) и их границах в единый государственный реестр недвижимости.

По информации региональной прокуратуры, постановка на учет происходит через полгода после принятия аналогичного решения. Однако омское Минимущества не сделало этого, хотя решения о природных заказниках принимались с 2008 по 2015 год.

Центральный районный суд Омска обязал региональное министерство имущественных отношений в течение 16 месяцев установить границы земель и поставить их на учет. Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.

Теги  •  #кадастровый учет #министерство имущественных отношений #природный парк #прокуратура

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