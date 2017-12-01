В Омск приедут японцы из крупных компаний  
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 20:20, последнее обновление 1 декабря 2017, 20:24  •  печать

В Омск приедут японцы из крупных компаний  

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Семинар по применению инновационных разработок в сферах промышленности и энергетики соберет представителей известных корпораций из Японии.

На семинаре, который пройдет в Экспоцентре 4 декабря, лекторы представят передовые технологии в энергетической, химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, энергосберегающей и экологической отраслях. Планируется, что по его итогам будут заключены новые контракты. Подтвердили свое участие представители компаний Kawasaki Heavy Industries, Ltd.; Mayekawa Manufacturing Company, Ltd.; Mitsubishi Chemical Corporation; Beatrix; The Japan Petroleum Energy Center (JPEC); The Japan Environmental Management Association for Industry (JEMAI).

Уже сейчас товарооборот между Омской областью и Японией превышает 22 миллионов долларов в год. Основной объем экспорта составил алюминий и изделия из него (93,7% от всего экспорта Омской области в Японию в 2016 году). Омичи чаще всего покупают у японцев котлы, оборудование, механические устройства и их части, инструменты, оптические и фотографические аппараты, средства наземного транспорта.

Теги  •  #экспорт #Экспоцентр #Япония

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