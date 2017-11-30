За дорогой автомобиль в Омске заплатят налог 157 тысяч рублей
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 30 ноября 2017, 12:43, последнее обновление 30 ноября 2017, 13:48  •  печать

За дорогой автомобиль в Омске заплатят налог 157 тысяч рублей

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Омские налоговики озвучили самые большие суммы налогов, которые начислили жителям региона.

Как пояснили специалисты УФНС России по Омской области, сумма начислений по имущественным налогам может быть любой.

Есть примеры начислений по 20-30 рублей, но налоговое уведомление формируется и направляется только если начисления составили от 100 рублей, - пояснила корреспонденту "Омск Здесь" начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Омской области Татьяна Максименко.

Самая большая сумма по транспортному налогу в регионе начислена физическому лицу за автомобиль представительского класса в размере 157 950 рублей. За недвижимость суммы менее значительные: за квартиру площадью 471 кв. м -  6348 рублей, за дом площадью 806 кв. м - 29 744 рубля.

Отметим, что срок уплаты налогов на имущество истекает завтра, 1 декабря. У омичей еще есть шанс успеть заплатить налоги и избежать начисления пени.

Теги  •  #налоги #налог на недвижимость #налоговая инспекция

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