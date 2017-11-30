За дорогой автомобиль в Омске заплатят налог 157 тысяч рублей

Как пояснили специалисты УФНС России по Омской области, сумма начислений по имущественным налогам может быть любой.

Есть примеры начислений по 20-30 рублей, но налоговое уведомление формируется и направляется только если начисления составили от 100 рублей, - пояснила корреспонденту "Омск Здесь" начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Омской области Татьяна Максименко.

Самая большая сумма по транспортному налогу в регионе начислена физическому лицу за автомобиль представительского класса в размере 157 950 рублей. За недвижимость суммы менее значительные: за квартиру площадью 471 кв. м - 6348 рублей, за дом площадью 806 кв. м - 29 744 рубля.

Отметим, что срок уплаты налогов на имущество истекает завтра, 1 декабря. У омичей еще есть шанс успеть заплатить налоги и избежать начисления пени.