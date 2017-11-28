В Омске обсудили социальные расходы бюджета

Большую часть средств направят на образование: от зарплат педагогам и ремонта школ до приобретения учебников и питания для учащихся.

О расходах бюджета на социально важные статьи рассказала главный финансист Омска, вице-мэр Инна Парыгина. Напомним, в бюджете Омска на 2018 год они составят 14,85 млрд руб. Обсуждение прошло в горсовете 28 ноября на заседании комитета по социальным вопросам.

Инна Парыгина пояснила, что 9,1 млрд руб. - большая часть бюджета - заложено на образование. В первую очередь это средства на зарплату педагогам, приобретение учебников, ремонт и содержание школ и детсадов, приобретение продуктов питания для детей в 153 школах и 158 детских садах Омска.

Кроме того, средства выделены на ремонт социальных центров поддержки населения, учреждений культуры, спортивных сооружений и школ, пополнение фонда городских библиотек. Будут поддерживать социально значимые организации.

Председатель комитета Максим Астафьев отметил, что хочется видеть больше средств на развитие отрасли, а не только на зарплату.

- Потребность в ремонтах учреждений у нас есть, только по учреждениям культуры она составляет 150 млн руб. Ремонт всех учреждений социальной сферы требует 2,5 млрд руб. Многие из них построены в 1950-1960-х годах, - пояснила Инна Парыгина.

Директор департамента по делам молодежи и спорта Михаил Расин отметил, что, несмотря на отсутствие таких средств в бюджете, и клубы для занятий детей, и спортшколы будут ремонтировать. Директор депобразования Екатерина Спехова добавила, что в школах приоритет сейчас у ремонта кровли и канализации. Кроме того, она ожидает целевых средств из бюджета на Омской области на установку пластиковых окон.

Выяснилось, что 34 млн руб. пойдет на освещение деятельности мэрии. В первую очередь это расходы на газету "Третья столица", где публикуются нормативные акты городской администрации. Решения вступают в силу только после опубликования в этом официальном печатном издании.

Максим Астафьев, подводя итоги, попросил депутатов взять предложения из школ по проведению там ремонта с указанием необходимых видов работ.

- Возможно выделение дополнительных средств, нужно, чтобы эта информация у нас была, - пояснил Астафьев.

Екатерина Спехова добавила, что есть основная сводная таблица по ремонту школ и детсадов, но средств на полное выполнение всех работ в бюджете не хватает.

В итоге депутаты рекомендовали поддержать проект бюджета во втором чтении.