Депутаты финансово поддержат старших по домам в Омске

На компенсацию коммунальных платежей для ответственных за жилые дома в бюджете заложат 20 млн руб.

Сегодня, 28 ноября, в горсовете на комитете по вопросам местного самоуправления обсудили поправки в бюджет Омска - 2018. Вопросы у народных избранников вызвала поддержка самодеятельности, в которой занято старшее поколение омичей. Депутаты заинтересовались, можно ли финансово помогать руководителям хоров и баянистам.

- Значительную часть поддержки брали на себя депутаты или социальные партнеры, - пояснила руководитель департамента общественных отношений мэрии Радмила Мартынова и добавила, что сейчас некоторые народные избранники продолжают поддерживать народное творчество. Она предложила подумать о единой программе поддержке хоровых коллективов.

Николай Чираков рассказал, как к нему обращался Дворец культуры, которому не хватало 10 тыс. руб. на костюмы. Он, конечно, помог.

- Мне жалко, что все губится, потому что денег не хватает, - вздохнул Чираков и предложил коллегам поддерживать культуру не только за счет бюджета, но и за свой счет.

Другую важную тему поднял вице-спикер горсовета Юрий Тетянников.

- Незаслуженно обидели старших по домам. Эти люди работают по всем направлениям: от субботников и работ по содержанию дома до подготовки документов. Мы им доплачивали от 300 до 1500 руб. в квартал за компенсацию коммунальных услуг - это более 4000 человек. Если мы эту систему разрушим, хороших старших не найдем. Я предлагаю вернуть в бюджет 20 млн руб. на компенсацию старшим по домам и квартальным, - высказался Юрий Тетянников.

Он пояснил, что здесь нет политики, а есть много честно работающих людей. Коллеги-депутаты согласились с его предложением, порекомендовав включить его в бюджет. Будет подготовлена соответствующая письменная поправка.