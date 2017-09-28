Более 3 млн тонн зерна намолотили омские аграрии

В Омской области завершается уборочная кампания-2017 года. На сегодняшний день зерновые и зернобобовые культуры в регионе обмолочены на площади 1,9 млн га. Это составляет 90 % от всей уборочной площади. Сейчас намолочено уже более 3 млн тонн зерна при средней урожайности 15,8 ц/га. В прошлом году урожайность составила чуть меньше - 15,7 ц/га.

В Крутинском и Усть-Ишимском района обмолот зерновых полностью завершён. Также он близок к завершению в Русско-Полянском (99 %), Называевском (97 %), Колосовском (96,2 %), Исилькульском (95,8 %) и Одесском (95,8 %) районах.

Больше всего намолотили зерна в Русско-Полянском районе - 214 тыс. тонн, Таврическом - 208 тыс. тонн. И Калачинском - 200 тыс. тонн. А самая высокая урожайность оказалась в Исилькульском (19,8 ц/га), Марьяновском (19,7 ц/га) и Крутинском (19,5 ц/га) районах.

Добавим, Омская область стала лидером в Сибирском федеральном округе по темпам уборочной кампании этого года.