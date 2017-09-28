Омской области добавят денег на безработных и ремонт дорог

Дополнительные поступления в бюджет области решено потратить на социалку, строительство и ликвидацию прошлогоднего паводка.

Сегодня, 28 сентября, на первом после каникул заседании Законодательного собрания Омской области, приняты поправки в региональный бюджет. Как сообщил депутатам областной министр финансов Вадим Чеченко, доходы региональной казны увеличены на 819,1 млн руб.

В сторону увеличения изменились и расходы - на 1,03 млрд руб. Как пишет "Новый Омск", дополнительные средства направят на софинансирование строительства областных и муниципальных объектов (86,06 млн рублей), поддержку АПК (49,7 млн рублей), социальные выплаты безработным (107,4 млн рублей), ликвидацию последствий прошлогоднего паводка (134 млн рублей). Кроме того, 344,8 млн рублей будет перечислено в дорожный фонд Омской области.

В итоге расходы бюджета в нынешнем году превысили 76,5 млрд руб., дефицит составил 2,08 млрд руб.