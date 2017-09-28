Омич отправился в колонию за перевод иностранцам почти 45 млн рублей

В Омске вынесли приговор мужчине, которые совершил крупный денежный перевод с помощью фальшивых документов.

Первомайский районный суд Омска вынес приговор 34-летнему омичу. Он признан виновным в незаконном переводе денег на счета иностранной компании.

Следствие установило, что обвиняемый в 2015 году под видом торговой деятельности перевёл через банк более 600 тыс. евро на счёт иностранной компании. По курсу ЦБ РФ это более 44,6 млн руб. Предоставленный договор на поставку от имени омской организации оказался поддельным, поскольку фирма существовала лишь номинально.

Суд признал мужчину виновным в "Совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.