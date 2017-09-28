Омич отправился в колонию за перевод иностранцам почти 45 млн рублей
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 28 сентября 2017, 11:08, последнее обновление 28 сентября 2017, 11:24  •  печать

Омич отправился в колонию за перевод иностранцам почти 45 млн рублей

Автор:

В Омске вынесли приговор мужчине, которые совершил крупный денежный перевод с помощью фальшивых документов.

Первомайский районный суд Омска вынес приговор 34-летнему омичу. Он признан виновным в незаконном переводе денег на счета иностранной компании.

Следствие установило, что обвиняемый в 2015 году под видом торговой деятельности перевёл через банк более 600 тыс. евро на счёт иностранной компании. По курсу ЦБ РФ это более 44,6 млн руб. Предоставленный договор на поставку от имени омской организации оказался поддельным, поскольку фирма существовала лишь номинально.

Суд признал мужчину виновным в "Совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Теги  •  #банк #деньги #иностранные счета #уголовное дело

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Компенсация омичам за умерщвлённых свиней достигла 60 млн рублей  •  сегодня, 11:47
Все жилые дома Омска подключены к теплу  •  сегодня, 11:23  •   1
Омичи пожаловались на "пьяную" дорогу в центре города  •  сегодня, 11:16
Экс-глава Тевризского района вернёт 4,5 млн рублей, похищенных на строительстве дороги  •  сегодня, 10:57
Омича посадили за кражу куртки  •  сегодня, 10:40
Три дома-долгостроя сдадут в этом году  •  сегодня, 10:33
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400