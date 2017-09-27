На гендиректора "Омского речного порта" завели уголовное дело
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 09:50, последнее обновление 27 сентября 2017, 09:57  •  печать

На гендиректора "Омского речного порта" завели уголовное дело

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Семи работникам предприятия свыше двух месяцев не платили зарплату.

Сегодня, 27 сентября, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ОАО "Омский речной порт". Уголовное дело расследуется омским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По предварительным данным, в период с января по июль 2017 года генеральным директором ОАО "Омский речной порт" частично не выплачивалась заработная плата семи работникам ОАО "Омский речной порт" на общую сумму более 187 тыс. рублей. Из указанного числа сотрудников предприятия с января по июль 2017 года полностью не выплачена заработная плата двум работникам на сумму свыше пяти тысяч рублей, - поясняют следователи.

Вместе с тем у руководителя имелась возможность погасить долги. Другие работники зарплату получали, акционерное общество рассчитывалось с банками, платились налоги.

Теги  •  #Омский речной порт #следственный комитет #уголовное дело

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Комментарии
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Алексей. Колов  •  27 сентября 2017, 10:11

Давно пора заняться этими чиновниками. Возомнили себя местными царьками, а народ страдает.

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