Омские власти ищут арендатора для СКК Блинова

В аренду областные власти готовы сдать свыше трёх тысяч квадратных метров.

Министерство имущественных отношений Омской области объявило о предстоящих торгах по сдаче в аренду площадей СКК им. В. Блинова.

- На сегодняшний день предприятием проведены торги на право заключения договоров аренды по шести лотам. 78 лотов находятся в стадии приёма заявок, - сообщает Минимущества.

Всего согласована сдача арендаторам свыше трёх тысяч "квадратов" областной собственности. Чиновники объясняют подобный шаг приведением в соответствие с законодательством договоров аренды, заключённых СКК, а также увеличением доходов от сдачи имущества.

Участником аукциона может быть любое физическое или юридическое лицо. Конкретная сумма арендной платы не называется, лишь уточняется, что она определена на основании рыночной оценки.