Омские власти ищут арендатора для СКК Блинова
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 07:23, последнее обновление 27 сентября 2017, 09:23  •  печать

Омские власти ищут арендатора для СКК Блинова

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В аренду областные власти готовы сдать свыше трёх тысяч квадратных метров.

Министерство имущественных отношений Омской области объявило о предстоящих торгах по сдаче в аренду площадей СКК им. В. Блинова.

- На сегодняшний день предприятием проведены торги на право заключения договоров аренды по шести лотам. 78 лотов находятся в стадии приёма заявок, - сообщает Минимущества.

Всего согласована сдача арендаторам свыше трёх тысяч "квадратов" областной собственности. Чиновники объясняют подобный шаг приведением в соответствие с законодательством договоров аренды, заключённых СКК, а также увеличением доходов от сдачи имущества.

Участником аукциона может быть любое физическое или юридическое лицо. Конкретная сумма арендной платы не называется, лишь уточняется, что она определена на основании рыночной оценки.

Теги  •  #аренда #имущество #СКК имени Блинова #торги

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Комментарии
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Марина Марина  •  27 сентября 2017, 09:30

А омские власти не хотят найти арендаторов для бывшего кинотеатра по адресу ул. Багратиона 1 к.1 Здание разрушается, рассадник заразы, пока не случится беды, никто не пошевелится. Здание просто заброшено, в Дубль Гис числится как ремонтируемое здание. Только его никто не ремонтирует. Кругом валяются разбитые стекла от окон. Тогда бы уже снесли. Рядом хороший сквер и площадка где гуляют с детьми, катаются на велосипедах дети. Можно было бы сделать хороший клуб для всевозможных творческих и спортивных мероприятий, как ДК или что-то подобное Центр творчества. А рядом общественная приемная депутата Шишкина Д.С., напротив социальная стоматология, где работает доктор Карымов, и он же депутат, и в этот раз предлагал свою кандидатуру. Не знаю прошел или нет. Почему эти депутаты в упор не видят безхозного здания и чем вообще занимаются?

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