Омские власти ищут арендатора для СКК Блинова

Министерство имущественных отношений Омской области объявило о предстоящих торгах по сдаче в аренду площадей СКК им. В. Блинова.
- На сегодняшний день предприятием проведены торги на право заключения договоров аренды по шести лотам. 78 лотов находятся в стадии приёма заявок, - сообщает Минимущества.
Всего согласована сдача арендаторам свыше трёх тысяч "квадратов" областной собственности. Чиновники объясняют подобный шаг приведением в соответствие с законодательством договоров аренды, заключённых СКК, а также увеличением доходов от сдачи имущества.
Участником аукциона может быть любое физическое или юридическое лицо. Конкретная сумма арендной платы не называется, лишь уточняется, что она определена на основании рыночной оценки.
А омские власти не хотят найти арендаторов для бывшего кинотеатра по адресу ул. Багратиона 1 к.1 Здание разрушается, рассадник заразы, пока не случится беды, никто не пошевелится. Здание просто заброшено, в Дубль Гис числится как ремонтируемое здание. Только его никто не ремонтирует. Кругом валяются разбитые стекла от окон. Тогда бы уже снесли. Рядом хороший сквер и площадка где гуляют с детьми, катаются на велосипедах дети. Можно было бы сделать хороший клуб для всевозможных творческих и спортивных мероприятий, как ДК или что-то подобное Центр творчества. А рядом общественная приемная депутата Шишкина Д.С., напротив социальная стоматология, где работает доктор Карымов, и он же депутат, и в этот раз предлагал свою кандидатуру. Не знаю прошел или нет. Почему эти депутаты в упор не видят безхозного здания и чем вообще занимаются?