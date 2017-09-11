Место председателя областного арбитража хотят занять пять судей
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 13:55, последнее обновление 11 сентября 2017, 14:09  •  печать

Место председателя областного арбитража хотят занять пять судей

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В их числе ныне действующий председатель Ирина Сорокина, а также её коллеги из апелляционных и кассационных инстанций.

На следующей неделе состоится заседание Высшей квалификационной коллегии судей России. Одним из вопросов повестки значится рассмотрение заявлений судей, желающих занять пост председателя Арбитражного суда Омской области. Конкуренция за кресло руководителя оказалась неожиданно высокой. Претендентов на эту должность пять. Помимо действующего председателя Ирины Сорокиной, пост хотят получить её подчинённые - Олег Глазков и Татьяна Целько, не один год проработавшие в арбитраже.

Заявление подали также коллеги из вышестоящих инстанций - судья 8-го Арбитражного апелляционного с да Наталья Шарова и судья Арбитражного суда Западно-Сибирского округа (дислокация в Тюмени) Евгений Поликарпов. Рассмотрение заявлений назначено на 21 сентября.

Добавим, конкурс на должность главы омского арбитража объявлен в марте 2017 года. Нынешний руководитель - Ирина Сорокина заняла свой пост в сентябре 2011 года после ухода Сергея Чучи, который пошёл на повышение, заняв должность председателя Арбитражного суда Москвы.

Теги  •  #Арбитражный суд #конкурс #председатель

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