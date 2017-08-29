Московская компания купила офис "Мостовика" за бесценок
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 16:54, последнее обновление 29 августа 2017, 17:06  •  печать

Московская компания купила офис "Мостовика" за бесценок

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ООО "Флорида" выкупило за 148 млн руб. распродаваемое имущество омского НПО "Мостовик", в числе которого оказалось и офисное здание компании по проспекту Мира.

На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве размещена информация о результатах торгов, проводимых арбитражным управляющим НПО "Мостовик" Михаилом Котовым. Одним из лотов, оценённым в 148,4 млн руб., оказалось весьма ликвидное имущество предприятия.

Победителям предлагалось выкупить не только земельные участки, принадлежащие компании, дебиторскую задолженность и авто премиальных марок, но и офис "Мостовика", расположенный по адресу пр. Мира, 5/5. Общая площадь особняка - чуть более восьми тысяч "квадратов". Площадь земли под ним - 19 тыс. кв. м.

Победу на торгах одержало ООО "Флорида", зарегистрированное в Москве. Ранее эта компания уже отметилась на аукционах, проводимых управляющим "Мостовика". Ей было приобретено оборудование к крану Kobelco и Liebherr, из-за которого позже начался скандал. Работники НПО заявляли, что ликвидные активы предприятия продаются за бесценок.

Теги  •  #аукцион #имущество #Михаил Котов #Мостовик

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  29 августа 2017, 17:48

То есть по 300 долларов за квадратный метр купили всё - вот это фарт! - ну или отличная подстава с торгами)))

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