Московская компания купила офис "Мостовика" за бесценок

ООО "Флорида" выкупило за 148 млн руб. распродаваемое имущество омского НПО "Мостовик", в числе которого оказалось и офисное здание компании по проспекту Мира.

На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве размещена информация о результатах торгов, проводимых арбитражным управляющим НПО "Мостовик" Михаилом Котовым. Одним из лотов, оценённым в 148,4 млн руб., оказалось весьма ликвидное имущество предприятия.

Победителям предлагалось выкупить не только земельные участки, принадлежащие компании, дебиторскую задолженность и авто премиальных марок, но и офис "Мостовика", расположенный по адресу пр. Мира, 5/5. Общая площадь особняка - чуть более восьми тысяч "квадратов". Площадь земли под ним - 19 тыс. кв. м.

Победу на торгах одержало ООО "Флорида", зарегистрированное в Москве. Ранее эта компания уже отметилась на аукционах, проводимых управляющим "Мостовика". Ей было приобретено оборудование к крану Kobelco и Liebherr, из-за которого позже начался скандал. Работники НПО заявляли, что ликвидные активы предприятия продаются за бесценок.