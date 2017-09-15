За полгода инвестиции в омскую экономику превысили 30 миллиардов рублей

Только омские предприятия-флагманы в свои инвестпроекты вложили 13,7 млрд руб., увеличив этот показатель на 19,1 %.

Эти цифры были озвучены на прошедшем вчера, 15 сентября, заседании комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Омской области под председательством губернатора Виктора Назарова. Были подведены промежуточные итоги выполнения "майских" поручений президента Владимира Путина. Министерство экономики отчиталось, в частности, о работе по формированию комплексной системы стратегического планирования, созданию благоприятных условий для развития инвестиционной и предпринимательской деятельности, обеспечению роста экономики.

Добавим, что на федеральном уровне отмечен опыт Омской области по формированию системы управления проектами. Запущено 49 проектов. Десять из них реализуется в рамках федеральных проектов, которые находятся на особом контроле президента и правительства страны, 13 проектов включены в число приоритетных региональных.

Одним из таких для региона стал проект по разработке и внедрению системы комплексного стратегического планирования, в рамках которого начата разработка региональной стратегии до 2030 года. Результатом станет утверждение в 2018 году стратегии Омской области, стратегий муниципальных образований, разработанных в тесной взаимосвязи с региональными приоритетами.