Омичка, воровавшая косметику у работодателя, получила условный срок

В Омске суд вынес приговор руководителю компании по продаже косметики, которая похитила товар на сумму почти 500 тыс. руб.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летней экс-директора коммерческой организации, занимающейся продажей косметики. Она признана виновной в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что с марта 2016 года по март 2017 года омичка имела доступ к складу магазина. Оттуда она похитила 119 единиц декоративной косметики, духов и кремов на сумму почти 500 тыс. руб. В дальнейшем она реализовала украденный товар.

Факт хищения был обнаружен во время инвентаризации в марте 2017 года. После этого директор была уволена. Свою вину в совершении преступления она признала, но причинённый ущерб не возместила.

Куйбышевский районный суд Омска назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также суд постановил взыскать с виновной всю сумму причинённого ущерба.