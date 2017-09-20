Омичка, воровавшая косметику у работодателя, получила условный срок
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 11:17, последнее обновление 20 сентября 2017, 11:41  •  печать

Омичка, воровавшая косметику у работодателя, получила условный срок

Автор:

В Омске суд вынес приговор руководителю компании по продаже косметики, которая похитила товар на сумму почти 500 тыс. руб.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летней экс-директора коммерческой организации, занимающейся продажей косметики. Она признана виновной в присвоении чужого имущества в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что с марта 2016 года по март 2017 года омичка имела доступ к складу магазина. Оттуда она похитила 119 единиц декоративной косметики, духов и кремов на сумму почти 500 тыс. руб. В дальнейшем она реализовала украденный товар.

Факт хищения был обнаружен во время инвентаризации в марте 2017 года. После этого директор была уволена. Свою вину в совершении преступления она признала, но причинённый ущерб не возместила.

Куйбышевский районный суд Омска назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также суд постановил взыскать с виновной всю сумму причинённого ущерба.

Теги  •  #косметика #крупное хищение #суд #управляющий #условный срок

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Виктор Монин  •  20 сентября 2017, 13:24

Условный срок это почти как поругали и отпустили. Но главное, чтобы ущерб возместила.

Ответить
Последние новости
Бродячая собака прокусила 9-летнему мальчику кость руки  •  сегодня, 13:46  •   1
Пьяный омич возил в машине двоих детей  •  сегодня, 13:33  •   1
Трое молодых учёных получили президентские гранты на исследования  •  сегодня, 13:20
Омич поплатился за "сафари" на лося в лесу Тюкалинска  •  сегодня, 12:40  •   1
Новая лавочка, созданная на деньги омичей, откроется на "Зелёном острове"  •  сегодня, 12:19
В Омске нет эпидемии гриппа  •  сегодня, 11:54
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400