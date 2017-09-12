Омский предприниматель заплатит 12 млн рублей земельного налога по решению суда
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 10:43, последнее обновление 12 сентября 2017, 10:54  •  печать

Омский предприниматель заплатит 12 млн рублей земельного налога по решению суда

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В Омске вступило в силу судебное решение о взыскании с экс-директора ООО "Транссиб" неуплаченного земельного налога.

Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда рассмотрела апелляцию по гражданскому делу о взыскании налогов с бывшего руководителя ООО "Транссиб" Артура Хрептуна. Так, с 2014 по 2015 год директор организации не платил земельный налог, составляющий в сумме более 12 млн руб.

Хрептун сумел уклониться от уплаты налогов с помощью ложных данных, внесённых в налоговую декларацию. Свою вину в совершении преступления он не признал. Об этом сообщает областная прокуратура.

В феврале 2017 года Кировский районный суд Омска прекратил в отношении него уголовное дело за уклонение от уплаты налогов из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Из-за вступления в силу судебного решения прокурор Кировского округа подал в суд иск о взыскании с Хрептуна 12 млн руб.

Теги  •  #землепользование #налоги #суд #уголовное дело

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