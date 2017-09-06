Омский предприниматель не заплатил почти 2,3 млн рублей налогов

Бизнесмен придумал схему, как платить за коммунальные платежи в обход расчётного счёта компании.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Фирма "ЕВиС". Он обвиняется в сокрытии налогов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Омской области.

По информации следствия, обвиняемый решил не платить налоги. Поэтому в 2015-2016 годах он рассчитывался за коммунальные платежи в обход расчётного счёта ООО "Фирма "ЕВиС", направляя распорядительные письма своим контрагентам. С помощью такой схемы он скрыл 2 млн 300 тыс. руб. налогов.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину. Также был наложен арест на его имущество. Сейчас уголовное дело будет направлено в суд.