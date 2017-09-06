Омский предприниматель не заплатил почти 2,3 млн рублей налогов
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  6 сентября 2017, 15:41, последнее обновление 6 сентября 2017, 16:13  •  печать

Омский предприниматель не заплатил почти 2,3 млн рублей налогов

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Бизнесмен придумал схему, как платить за коммунальные платежи в обход расчётного счёта компании.

Следственный комитет России по Омской области завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО "Фирма "ЕВиС". Он обвиняется в сокрытии налогов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Омской области.

По информации следствия, обвиняемый решил не платить налоги. Поэтому в 2015-2016 годах он рассчитывался за коммунальные платежи в обход расчётного счёта ООО "Фирма "ЕВиС", направляя  распорядительные письма своим контрагентам. С помощью такой схемы он скрыл 2 млн 300 тыс. руб. налогов.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину. Также был наложен арест на его имущество. Сейчас уголовное дело будет направлено в суд.

Теги  •  #сокрытие налогов #уголовное дело

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Комментарии
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Светлана Владимирова  •  6 сентября 2017, 16:01

Воровать - так миллион! Это поговорка придумана для таких предпринимателей.

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