Омский предприниматель скрыл от государства 14 миллионов рублей

Директору компании "Экспедиция-721" придётся заплатить уголовный штраф в 400 тыс. руб., за то, что он скрывал от государства налоги.

В Омске вынесли приговор 37-летнему директору ЗАО "Экспедиция-721" Данилу Пичугину. Он признан виновным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии от государства денежных средств или имущества, за счёт которых должно производиться взыскание налогов. Как сообщает прокуратура Омской области, в налоговые декларации за 2011-2012 годы он включил заведомо ложные сведения о налоговых вычетах, отразив наличие хозяйственных операций с рядом предприятий, с которыми фактически финансово-хозяйственные взаимоотношения не велись. "Экспедиция-721" не доплатила в бюджет более 14,5 млн руб. - 90 % от суммы всех налогов и сборов, подлежащих уплате предприятием.

- Кроме того, в период с апреля 2015 по март 2016 года Пичугин, зная о наличии задолженности по налогам и сборам, скрыл от налоговых органов денежные средства организации на сумму свыше 3,2 млн руб. В целях взыскания недополученных государством в качестве налогов денежных средств прокуратура Омской области заявила гражданский иск, - пояснили в надзорном ведомстве.

Суд назначил Данилу Пичугину наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. руб. Гражданский иск прокуратуры удовлетворён.