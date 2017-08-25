Дмитрий Рогозин потребовал ускорить подготовку к сборке "Ангары" в Омске
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 25 августа 2017, 16:13, последнее обновление 25 августа 2017, 16:27  •  печать

Дмитрий Рогозин потребовал ускорить подготовку к сборке "Ангары" в Омске

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Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на совещании в Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева объяснил задержку с началом сборки ракеты-носителя "Ангара" на омском ПО "Полёт" невыполнением обязательств со стороны теперь уже упразднённого федерального агентства "Спецстрой".

Как пишет "Интерфакс", в пятницу центр имени Хруничева направил эшелон с ракетой-носителем "Протон-М" на космодром Байконур. Обсуждая это на прошедшем совещании, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин поинтересовался судьбой преемника "Протона" - ракеты-носителя "Ангара". Напомним, ракету планируют полностью собирать на мощностях омского ПО "Полёт" (входит в состав центра имени Хруничева), первый запуск запланирован на 2021 год.

Дмитрий Рогозин указал, что на омском предприятии до сих пор не готова часть производств, особенно по гальванике, и "это всё упирается в федеральное агентство "Спецстрой" и его обязательства, когда они деньги берут, а работу не выполняют". Вице-премьер попросил доложить, какая работа ведётся с Главным военно-строительным управлением - преемником бывшего управления "Спецстроя" - в том числе, чтобы как можно быстрее начать перевод производства "Ангары" на сибирскую площадку, отмечает информагентство.

Фото: khrunichev.ru

Теги  •  #Ангара #Дмитрий Рогозин #завод Полет #космическая ракета

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