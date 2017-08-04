Компанию омского депутата могут обанкротить из-за миллионного долга по коммуналке

Члены товарищества собственников жилья "Лира" требуют признать банкротом компанию, связанную с известным омским депутатом. Четыре года собственник помещения не платит по счетам за обслуживание и содержание торгового комплекса "На Театральной".

ЗАО "База Комплектации Строительства" – собственник помещения, в котором несколько лет работает торговый комплекс "На Театральной". В заявлении о банкротстве от членов ТСЖ, поданном в Арбитражный суд Омской области, говорится, что компания не платит за обслуживание и содержание помещения. По данным представителя товарищества собственников жилья, задолженность уже превысила 1,7 млн руб. К тому же, в начале 2017 года в Арбитражном суде вынесли решение о взыскании 984,4 тыс. руб. с ЗАО "База Комплектации Строительства" в пользу ТСЖ "Лира". Впрочем, решение суда до сих пор не исполнено.

- Это послужило основанием для подачи в Арбитражный суд Омской области заявления о признании должника банкротом. Исходя из сведений единого государственного реестра юридических лиц, в число участников копании, которая является собственником этого помещения, входит "АСК", принадлежащая Валерию Кокорину(Кокорин Валерий Михайлович – генеральный директор ЗАО "Компания "АСК", депутат Законодательного собрания Омской области – прим. ред.), - прокомментировал представитель ТСЖ "Лира" Александр Сиваш.

Официального комментария от ЗАО "База Комплектации Строительства" корреспонденту "Омск Здесь" получить не удалось, но источник в компании пояснил, что задолженность перед "Лирой" постепенно выплачивается. В компании рассчитывают, что процедуры банкротства удастся избежать.

Добавим, по данным ЕГРЮЛ, в составе учредителей акционерного общества также значится депутат горсовета, генеральный директор телекомпании "Антенна 7" Ирина Матвеенко и известный в Омске проектировщик Юзеф Мосенкис.

Омским арбитражем заявление о банкротстве собственника торгового комплекса оставлено без движения. Заявители в настоящий момент ожидают назначения судебного заседания.