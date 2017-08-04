Три четверти НДС от иностранных фирм в Омской области задекларировали агенты Uber
Экономика  •   4 августа 2017, 12:24, последнее обновление 4 августа 2017, 12:27  •  печать

Три четверти НДС от иностранных фирм в Омской области задекларировали агенты Uber

Автор:

На долю Uber приходится больше всего операций НДС среди работающих в омском регионе иностранных компаний.

Как сообщили сегодня в компании Uber, по итогам первого квартала 2017 года в Омской области было представлено 40 деклараций по НДС 36 налогоплательщиками с исполнением обязанности налогового агента по исчислению и уплате НДС иностранной организацией.

В структуре налогоплательщиков-продавцов большая доля заявленных операций была связана с приобретением услуг у иностранной компании Uber. Эта фирма, оказывающая услуги в части установления контакта между перевозчиками и их клиентами через сеть Интернет, подала декларацию на 73 % от общей суммы по региону.

На втором месте компания Booking.com B.V., предлагающая услуги онлайн-бронирования. Иностранная фирма задекларировала 15 % от общей суммы по региону. Бронза у компании Upwork, оказывающей услуги в части установления контакта между исполнителями (фрилансерами) и клиентами через сеть интернет. У нее 4 % от общей суммы по региону.

Теги  •  #налоговая декларация #НДС #такси

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омским медикам передадут третий вертолёт для экстренной помощи  •  сегодня, 16:16
В Омске 7-летняя школьница выпала из окна второго этажа  •  сегодня, 15:57  •   1
Омич, не взявший на работу гея, выплатит ему 30 тысяч рублей  •  сегодня, 15:40
Омские полицейские обеспокоены количеством омичей, выезжающих на "встречку"  •  сегодня, 15:24
За 27 тысяч рублей сотрудник омского Россельхознадзора "разрешил" торговать опасной рыбой  •  сегодня, 14:56  •   1
19 лесных пожаров в Омской области предотвратили с помощью видеокамер  •  сегодня, 14:35
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400