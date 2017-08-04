Три четверти НДС от иностранных фирм в Омской области задекларировали агенты Uber

На долю Uber приходится больше всего операций НДС среди работающих в омском регионе иностранных компаний.

Как сообщили сегодня в компании Uber, по итогам первого квартала 2017 года в Омской области было представлено 40 деклараций по НДС 36 налогоплательщиками с исполнением обязанности налогового агента по исчислению и уплате НДС иностранной организацией.

В структуре налогоплательщиков-продавцов большая доля заявленных операций была связана с приобретением услуг у иностранной компании Uber. Эта фирма, оказывающая услуги в части установления контакта между перевозчиками и их клиентами через сеть Интернет, подала декларацию на 73 % от общей суммы по региону.

На втором месте компания Booking.com B.V., предлагающая услуги онлайн-бронирования. Иностранная фирма задекларировала 15 % от общей суммы по региону. Бронза у компании Upwork, оказывающей услуги в части установления контакта между исполнителями (фрилансерами) и клиентами через сеть интернет. У нее 4 % от общей суммы по региону.