Омичи чаще всего хотят купить рестораны, парикмахерские и магазины
Экономика  •  20 июля 2017, 17:10, последнее обновление 20 июля 2017, 17:32  •  печать

Омичи чаще всего хотят купить рестораны, парикмахерские и магазины

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Предложение на рынке готового бизнеса Омска выросло на 36 %, а средняя цена составила 1,8 млн руб.

Эксперты интернет-площадки Avito проанализировали спрос и предложение омичей на готовый бизнес. Выяснилось, что во втором квартале 2017 года у желающих совершить такую покупку на Avito в России заметно расширился выбор. Число объявлений о продаже готового бизнеса выросло на 36 % по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Средняя цена готового бизнеса в Омске составила 1,83 млн руб. - на 8 % больше, чем в аналогичном периоде 2016-го.

Покупателей из Омска больше всего интересовало приобретение компаний сферы услуг, торговых предприятий и бизнеса в сфере общепита - на них пришлось 32 %, 31 % и 13 % запросов контактов соответственно. Самыми дорогими бизнесами оказались сельхозпредприятия со средней ценой 11,45 млн руб. и производственные компании (5,58 млн руб.).

Эксперты также замечают, что в Прииртышье за год в три с лишним раза подорожали интернет-магазины. Их средняя цена составляет 434 тыс. руб. Наиболее сильно подешевели строительные компании (на 76 % за год, на 89 % за квартал). Их средняя цена - 409 тыс. руб.

Теги  •  #покупка #ресторан #спрос

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