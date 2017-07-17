Муниципальное предприятие Омска завышало расходы, чтобы не платить прибыль в бюджет

Контрольно-счётная палата Омска проводила проверку муниципального предприятия Омска "Муниципальная недвижимость" и начислила прибыль, которую предприятие должно было перечислить в бюджет за 2014 год. Её размер – 739 тыс. руб. Выяснилось, что предприятие включало расходы на компенсацию работников за использование служебных авто сверх нормы. Ежемесячно им выплачивалось три тысячи рублей, хотя по закону лимит ограничен 1200 руб.

Кроме того, контролёры посчитали, что "Муниципальная недвижимость" завысило на 2,2 млн руб. расходы на реконструкцию переданного предприятию нежилого помещения по ул. 20 Партсъезда, 36. В городском департаменте финансов решили, что муниципальное предприятие должно перечислить в городской бюджет недополученную прибыль. Эту сумму чиновники взыскивали через арбитражный суд.

Арбитраж удовлетворил требования чиновников лишь частично, решив, что расходы завышались только на компенсацию проезда работникам. Таким образом, в бюджет организация должна выплатить 62,8 тыс. руб. Решение суда в законную силу не вступило.