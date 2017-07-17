Муниципальное предприятие Омска завышало расходы, чтобы не платить прибыль в бюджет
Экономика  •  17 июля 2017, 10:39, последнее обновление 17 июля 2017, 10:44  •  печать

Муниципальное предприятие Омска завышало расходы, чтобы не платить прибыль в бюджет

Автор:

Департамент финансов и контроля Омска рассчитывал получить с МП "Муниципальная недвижимость" более 730 тыс. руб. прибыли.

Контрольно-счётная палата Омска проводила проверку муниципального предприятия Омска "Муниципальная недвижимость" и начислила прибыль, которую предприятие должно было перечислить в бюджет за 2014 год. Её размер – 739 тыс. руб. Выяснилось, что предприятие включало расходы на компенсацию работников за использование служебных авто сверх нормы. Ежемесячно им выплачивалось три тысячи рублей, хотя по закону лимит ограничен 1200 руб.

Кроме того, контролёры посчитали, что "Муниципальная недвижимость" завысило на 2,2 млн руб. расходы на реконструкцию переданного предприятию нежилого помещения по ул. 20 Партсъезда, 36. В городском департаменте финансов решили, что муниципальное предприятие должно перечислить в городской бюджет недополученную прибыль. Эту сумму чиновники взыскивали через арбитражный суд.

Арбитраж удовлетворил требования чиновников лишь частично, решив, что расходы завышались только на компенсацию проезда работникам. Таким образом, в бюджет организация должна выплатить 62,8 тыс. руб. Решение суда в законную силу не вступило.

Теги  •  #департамент финансов #прибыль #суд

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске начали проверять кафе и шашлычные, где делают блюда из свинины  •  сегодня, 13:06
В Омской области организатор опасного десантирования совершил незаконный полёт  •  сегодня, 12:24
В Омске школьник на мопеде въехал в бордюр  •  сегодня, 12:20  •   2
Омичам покажут "трамвай радости" в День города  •  сегодня, 11:55
Под Омском самосвал с щебнем утянуло в кювет  •  сегодня, 11:39  •  
Омичей попросили рассказать о местах, где растет конопля  •  сегодня, 11:15  •   1
Еще новости
Загрузка...
Марафон Сериалов 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400