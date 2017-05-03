Питерская "Лента" решила отсудить парковку у омского правительства

В Арбитражном суде Омской области начались слушания по иску ООО "Лента", требующего признать право облправительства на объекты благоустройства у "Арены Омск" отсутствующим.

Предметом спора между областным правительством и ООО "Лента" стала парковка, расположенная по адресу: улица Лукашевича, 33. Рядом с ней как раз и располагается торговый комплекс "Лента", открытый в прошлом году.

В определении Арбитражного суда Омской области говорится, что истцу необходимо будет предоставить в суд подлинники документов, ответчику нужно будет написать отзыв на иск в обоснование своих доводов и возражений.

Третьим лицом к участию было привлечено министерство имущественных отношений. Его же, по данным информационного агентства "Новый Омск", впоследствии решено было сделать ответчиком по делу.

- При строительстве спортивного комплекса "Арена Омск" и в соответствии с отдельным проектом предусматривалось строительство объектов благоустройства, которые в дальнейшем в установленном порядке были введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учёт, - сообщила "Омск Здесь" начальник управления правового обеспечения министерства имущественных отношений Омской области Александра Магденко. - На земельные участки под данными объектами оформлено право областной собственности. По мнению ООО "Лента", указанные сооружения не являются объектами недвижимости, что послужило основанием для обращения в суд. Минимущества в рамках рассматриваемого дела подготовлен и направлен в суд отзыв на исковое заявление.