Инициатора первого омского референдума Дмитрия Передельского хотят обанкротить
Экономика  •  21 апреля 2017, 11:18, последнее обновление 21 апреля 2017, 11:21  •  печать

Инициатора первого омского референдума Дмитрия Передельского хотят обанкротить

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Глава компании "ДомСтройОмск", возводящей на Левом берегу "Квартал романтиков", намерен избежать процедуры банкротства, урегулировав вопрос с кредитором - ООО "Снабремонт".

В арбитражный суд Омской области поступило заявление о банкротстве Дмитрия Передельского - главы компании "ДомСтройОмск", возводящей на Левом берегу "Квартал романтиков". Инициатором процедуры выступило ООО "Снабремонт". Директором и учредителем этого общества является Алексей Семенихин. Сам Семенихин занимается торговлей строительными материалами, ему принадлежит один из супермаркетов стройматериалов. Судя по заявлению, размещённому на сайте арбитража, Дмитрия Передельского хотят обанкротить как физическое лицо.

- О том, что в арбитражный суд подано заявление, я знаю, - пояснил ИА "Омск Здесь" Дмитрий Передельский. - Вернусь в Омск и обязательно урегулирую этот вопрос, разобравшись с претензиями в мой адрес. Банкротства не будет.

Руководитель строительной организации оптимистично настроен и в вопросах банкротства ООО "ИСК "ДомСтройОмск". Сейчас компания зарегистрирована в Республике Крым, в местный арбитражный суд поступило заявление о её банкротстве от неких граждан - Ивана Клепикова и Сергея Лелеко.

- Даю стопроцентную гарантию - банкротства не будет, - повторил Передельский.

Напомним, Дмитрий Передельский стал известен после того, как вошёл в сотстав инициативной группы, выступающей за проведение в Омске первого референдума по наиболее насущным вопросам. На всенародное омское голосование общественники хотели вынести более десятка вопросов, среди которых оказались предложения о переименовании улицы Спартаковской в Сергея Манякина, выключения освещения в ночное время и вопрос о главе города. Омичам предлагалось самим выбирать, кто будет управлять городом - сити-менеджер или мэр. Референдум так и не состоялся.

Теги  •  #банкротство #Дмитрий Передельский #референдум #суд

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